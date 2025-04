Un jeune homme de 19 ans a été tué par balles lundi en pleine journée près d'une école primaire de Vaulx-en-Velin. Une nouvelle fusillade qui pourrait être liée au trafic de stupéfiants.

En début d'après-midi ce lundi 7 avril, un jeune homme de 19 ans a été tué par balles à Vaulx-en-Velin, en pleine rue. Une nouvelle fusillade et un nouveau drame dans un quartier gangréné par le trafic de stupéfiants. Point de deal, école confinée, renforts de police... voici tout ce que l'on sait au lendemain de ce meurtre.

Le jeune homme exécuté en pleine rue

Vers 13h30, les policiers ont découvert le jeune homme blessé à la tête dans le quartier sensible du Mas du Taureau. Selon nos confrères de LyonMag, il aurait été touché par deux balles en pleine tête. Malgré les soins prodigués, il est décédé sur place. La victime avait 19 ans, a précisé le parquet de Lyon qui a ouvert une enquête pour "assassinat" et confié les investigations aux policiers spécialisés dans la criminalité organisée.

En milieu d'après-midi, une tente blanche recouvrait la scène de crime, située dans une allée au pied d'un immeuble. Des agents de la police scientifique effectuaient des prélèvements, tandis que d'autres policiers tenaient les curieux à distance.

Une école primaire confinée

Les tirs sont survenus tout près de l'école élémentaire Angelina Courcelles de Vaulx-en-Velin, dont les élèves et le personnel ont été confinés pendant une heure. Une cellule psychologique a été mise en place pour les soutenir. "Les coups de feu, on les a tous entendus", raconte à l'AFP un père de famille de 29 ans, qui venait de déposer ses enfants à l'école et préfère rester anonyme.

"C'est choquant", poursuit cet homme en évoquant le risque de traumatismes pour les témoins de la fusillade mais aussi le danger des "balles perdues": "C'est fortement possible si (le tireur) rate sa cible que ça atterrisse sur une autre personne..."

Un point de deal démantelé il y a quelques mois

Le meurtre a eu lieu à proximité d'un point de deal qui avait été démantelé en février 2023. Gérald Darmanin avait salué à l'époque son démantèlement et l'arrestation de sept individus et de près de 30 kilos d'héroïne et cocaïne saisis. Un point de deal considéré comme l'un des plus important de toute l'agglomération lyonnaise. Ce nouveau drame pourrait s'inscrire dans une "guerre de territoire" entre trafiquants de drogue, selon une source proche du dossier. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu. "Ici, il y a des trafics, ce qui s’est passé est lié à des guerres de gangs", a confirmé à la presse le préfet délégué à la sécurité Antoine Guérin, qui s'est rendu sur place dans l'après-midi.

En 2022, dans la nuit du 15 au 16 décembre, un incendie s'était déclaré dans une copropriété du quartier, faisant 10 morts dont quatre enfants. Le feu était parti du bas du hall de l'immeuble squatté par des trafiquants de drogues.

Des renforts policiers attendus

Des renforts policiers sont attendus pour "sécuriser durablement ce quartier", a ajouté le préfet délégué à la sécurité. "L'école est un sanctuaire et il doit être préservé." Cette violence "n’est pas normale, il ne faut pas s’y habituer, il faut rester déterminé", a commenté la maire socialiste de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, présente à ses côtés. "Il va y avoir une présence de police continue, c’est la meilleure réponse pour empêcher un point de deal de se réinstaller."

À la demande la Préfète de région Fabienne BUCCIO, des effectifs supplémentaires de la @PoliceNat69 et des renforts d’une compagnie républicaine de sécurité sont déployés, depuis cet après-midi, aux côtés de la police municipale à Vaulx-en-Velin.



Ils resteront plusieurs semaines… https://t.co/7CYZyevTdl — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 7, 2025

Dans un communiqué diffusé dans la soirée, Hélène Geoffroy rappelle avoir "significativement augmenté" le nombre de caméras de vidéoprotection à Vaulx-en-Velin et "multiplié par cinq les effectifs de la police municipale qui a été armée". "L’urgence exhorte les pouvoirs publics à mettre en place une réponse puissante", ajoute l’édile en demandant "aux députés d’adopter le texte de loi sur le narcotrafic" actuellement en débat à l’Assemblée.

Une triste série dans la métropole de Lyon

Ce meurtre a eu lieu moins d'un mois après le meurtre d'un homme de 31 ans dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Le dimanche 9 mars, un homme avant été touché par balles dans un règlement de compte. A Vaulx-en-Velin, un homme avait été tué d'une balle en pleine tête le 19 décembre dernier à proximité d'un point de deal. Le 31 octobre dernier, c'est à Villeurbanne dans le quartier du Tonkin qu'un individu avait été tué par balle sur un point de deal.