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Photo d’archives du Raid de Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lyon : plusieurs départs de feu dans le huitième arrondissement, un suspect interpellé

  • par Romain Balme

    • A l'origine de plusieurs départs de feu, un individu a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi. Arrêté en possession d'un briquet, il serait potentiellement pyromane.

    Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 4 heures du matin, un individu a été interpellé dans le huitième arrondissement de Lyon. En cause, plusieurs départs de feu, au moins de poubelles, ont été déclenchés sur la voie publique, aux abords de l’avenue Viviani, dans le secteur Santy- La Plaine. Selon le Progrès, un des riverains aurait été à l'origine du signalement aux forces de l'ordre, rappelant que le suspect était encore dans le secteur.

    Alors que plusieurs équipages policiers se sont rendus sur place, le suspect, qui pourrait être pyromane, a été à l'origine d'un autre sinistre dans la rue Jules-Valensaut, située non-loin de l'avenue Viviani.

    Le suspect a pu être interpellé à proximité, en possession d'un briquet. A noter qu'un des incendies de poubelle s'est propagé jusqu'à un compteur électrique, privant temporairement d'électricité plusieurs immeubles du secteur.

    Lire aussi : Lyon : des policiers visés par des mortiers d’artifice dans le quartier Gorge-de-Loup

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