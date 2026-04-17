Disquaire Day, flan pâtissier... Les bons plans à Lyon du 17 au 19 avril

Ce week-end, des températures printanières rythmeront la capitale des Gaules. Pour cette occasion, Lyon Capitale fait le point sur les activités à ne pas rater du 17 au 19 avril.

Les 10 000 D+ de Fourvière à la Place Basoche (Lyon 5e) - vendredi 17 avril à 18 heures

Quoi de mieux pour commencer ce week-end que de gravir 10 000 mètres de dénivelé positif... en 24 heures. C'est le défi que s'est lancé la préparatrice mentale Hélène Perrot. Pour y parvenir, elle compte sur vous ! Pendant ces 24 heures, des sessions de 45 min de cours de business, de préparation mentale, ou encore de finance seront enseignées par Hélène Perrot, et "Nico", avec qui elle partage l'expérience. A noter que l'ensemble des dons du défi seront reversés à l'association "Nos petites étoiles" qui œuvre en faveur des enfants en difficultés.

Acid Party à la Marquise (Lyon 3e) : Un line-up secret pour une soirée haute en couleur - vendredi 17 avril de 23 heures à 5 heures

Après l'effort, place à la musique. Sur la péniche de la Marquise, lieu emblématique de la musique lyonnaise, Super Fête organise une soirée centrée sur l'Acid Techno. Point d'originalité, le casting des artistes présents n'a pas été dévoilé. Objectif, faire que le public vienne... pour l'amour de la musique.

Préventes à 7 euros, plus d'informations

Festival du voyage engagé (Lyon 7e) - du 17 au 19 avril

Ce samedi lyonnais sera placé sous le signe de l'environnement. Pour sa 9e édition, le festival du voyage engagé promet une programmation éclectique entre projections débats, expositions immersives ou encore divers ateliers. Nouveauté cette année, la présence d'un programme inédit pour les enfants âgés de 1 à 12 ans. Pour rappel, le festival se déroule du 17 au 19 avril à la maison de l'Environnement, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Plus d'informations sur le site de l'organisation

Disquaire Day - du 18 au 19 avril

Musique, cinéma... le vinyle prend le pouvoir à l'occasion du Disquaire Day qui se déroule ce samedi. Pour l'occasion, plusieurs boutiques indépendantes participent à l'évènement, qui aura lieu en grande majorité au Slo Lyon les Pentes (1er arrondissement). En grande majorité, oui, car la libraire de l'Institut Lumière prolonge les festivités jusqu'au dimanche 19 avril. Au menu, une sélection centrée sur les bandes originales des films.

Finale du concours du meilleur flan pâtissier

Si vous passez par la place Antonin Poncet (Lyon 2e) ce week-end, ne vous étonnez pas de voir des cuisiniers en action. Pendant deux jours, c'est le flan pâtissier qui est à l'honneur d'un concours présidé par Fabrice Bonnot, chef lyonnais de "Cuisine et Dépendances" dans le 2e arrondissement, et marrainé par la journaliste Valérie Trierweiler. Les candidats devront redoubler d'inventivité autour de deux créations phares : le flan traditionnel et le flan créatif. Pour départager les candidats, un jury d'exception composé entre autres par Benoît Charvet (président du jury), Mercotte, Noémie, Ju Chamalo et La Blandineries.