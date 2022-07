Lyon : plus de 200 maillots vintage de l'OL dans une boutique éphémère

Du 15 au 24 juillet, une boutique éphémère installée par Vintage Area Football dans le 2e arrondissement à Lyon propose des maillots de football vintage ou collector, certains ayant été portés par de célèbres joueurs.

La start-up Vintage Area Football, leader de la revente de maillots de foot en France, va faire des heureux à Lyon. Depuis ce vendredi et jusqu'au 24 juillet, elle offre plus de 1500 pièces dans une boutique éphémère installée en plein coeur de Lyon : maillots vintage, collector, neufs, de gardien, portés, préparés... Dans les stocks, qui sont réapprovisionnés quotidiennement, quelques 200 anciens maillots de l'OL devraient facilement trouver acquéreurs auprès des fans de foot de la cité des Gones. Ouverte de 10h à 20h, y compris le dimanche, elle est située au 25 rue du Port du Temple dans le 2e arrondissement.

Large gamme de prix

Côté prix, il y en aura pour tous les porte-monnaies. Sur le site, on trouve des tuniques non portées entre 30 et 100 euros, et des pièces plus chères, comme ce maillot porté par Rémy Vercoutre en championnat, vendu à 274,99€, ou cet autre arboré par Anthony Lopes qui vous sera cédé pour la somme de 299,99€.

L'entreprise, lancée il y a deux ans par deux jeunes entrepreneurs, Olivier Kaelbel et Paul Jung, propose sur sa plateforme plus de 30 000 maillots.