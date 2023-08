Lyon : plus de 1 000 infractions relevées en zone 30, les contrôles en hausse

Les forces de l'ordre ont constaté plus de 1 000 infractions en zone 30 km/h depuis le début de l'année à Lyon et son agglomération.

Les automobilistes circulant entre Rhône et Saône ont fini par s'y habituer. Depuis le mois de mars 2022, la quasi-totalité des axes de circulation de Lyon sont limités à 30 km/h. Une mesure de sécurité routière, pas toujours respectée, que l'Etat et la Métropole de Lyon tentent tant bien que mal de faire appliquer.

Entre le 1er janvier et le 20 août, les forces de l'ordre ont ainsi mené 61 contrôles sur des axes limités à 30 km/h, relevant au total plus de 1 000 infractions dans une zone qui s'étend de Rillieux-la-Pape à Feyzin, du Nord au Sud, et d’Écully à Meyzieu, d’Ouest en Est, a appris Lyon Capitale auprès de la préfecture du Rhône, confirmant une information du Progrès.

Pas de radar en zone 30 km/h à l'horizon

Ces contrôles sont menés tantôt de façon "visible", les forces de l'ordre arrêtant immédiatement les contrevenants, tantôt de façon plus discrète dans un véhicule ou aux jumelles. De leur côté, Ville et Métropole de Lyon "souhaitent pouvoir avancer avec l'Etat sur l'installation de radars fixes (en zone 30 km/h) dans les prochains mois afin de garantir la sécurité routière de toutes et tous". Une demande qui reste pour l'instant lettre morte. En cause, "une doctrine nationale" des services de l'Etat, considérant le passage en zone 30 km/h comme une mesure de sécurité routière qui, à elle seule, permet d'abaisser la vitesse des automobilistes.

Les contrôles en hausse

La préfecture du Rhône n'exclut pas l'idée d'installer des radars en zone 30 km/h, mais souhaite en premier lieu "voir l'impact de la ville 30, puis vérifier si des endroits sont plus ou moins accidentogène". Toutefois, "il est trop tôt", pour s'engager sur cette voie assurent les services de l'Etat qui préfèrent mettre en avant l'augmentation des contrôles menés par les forces de l'ordre. Depuis le début de l'année, 130 contrôles de vitesse "visibles" ont été menés, auxquels s'ajoutent les contrôles de l'unité spécialisée équipée de radars mobiles. Au total, 3 556 verbalisations ont été dressées sur les routes de l'agglomération lyonnaise, dont 55 rétentions de permis de conduire pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h. En 2022, 181 contrôles "visibles" avaient été menés, permettant, en ajoutant les chiffres de l'unité spécialisée, de dresser 5 399 verbalisations dont 34 rétentions de permis de conduire.

