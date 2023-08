Prolongement du métro B : des essais en cours d'analyse, pas de date d'ouverture

Espérée par Bruno Bernard pour le mois d'octobre, l'ouverture des deux nouvelles stations du métro B n'a toujours pas de date définitive. Les équipes analysent actuellement les essais menés pendant trois semaines.

Le 25 août, Sytral Mobilités a dévoilé le calendrier des perturbations sur la ligne B du métro lyonnais pour permettre le prolongement de la ligne jusqu'à Saint-Genis-Laval. La ligne sera ainsi totalement interrompue dimanche 3 septembre, jour de duel OL-PSG au Groupama Stadium. Le service sera assuré par des bus relais avec une fréquence de 7 à 15 minutes.

Trop tôt pour donner une date d'ouverture

En mars dernier, Sytral Mobilités prévoyait pourtant une simple fermeture jusqu'à 14 h. De quoi faire craindre des retards sur le chantier, d'autant que, comme le relaient nos confrères du Progrès, certains ouvriers seraient perplexes quant à une ouverture au mois d'octobre, espérée par Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Les nouvelles stations du métro B à Oullins et Saint-Genis Laval en images

"Il s'agit d'un simple ajustement de calendrier. Les équipes s'adaptent aux essais", rassure Sytral Mobilités. Le chantier, qui n'a par ailleurs pas été retardé par la canicule, est actuellement en phase d'analyse des essais intensifs menés au cours des trois semaines de fermeture de la ligne en août. Ces derniers, réalisés 24 h/24 h, ont notamment permis de former le personnel d'exploitation et "d'éprouver les équipements dans toutes les situations possibles".

En attendant les résultats des analyses, Sytral Mobilités ne s'avance pas et "ne peut pas donner de date précise" quant à l'ouverture définitive des deux nouvelles stations. A noter que Les 5, 6, 11, 12, 18, 19 et 25 septembre, le métro B ne circulera plus à partir de 21 h 15. Le dimanche 10 septembre, la ligne n'ouvrira ses portes qu'à partir de 16 h.

Lire aussi : Temps de trajet, parc-relais... Tout savoir sur le prolongement du métro B à Lyon