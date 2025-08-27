Actualité
David Souvestre, président du groupe Lyon en commun.

Lyon : un élu bloqué au Mexique depuis six mois après la naissance de ses enfants par GPA

  • par V.G.

    • David Souvestre, conseiller municipal du 1er arrondissement de Lyon, est coincé au Mexique depuis six mois avec ses deux enfants nés par gestation pour autrui.

    Depuis six mois, David Souvestre, conseiller municipal du 1er arrondissement de Lyon et membre du groupe de Nathalie Perrin-Gilbert Lyon en commun, n’a pas remis les pieds à Lyon. Bloqué au Mexique depuis mars dernier, il attend de pouvoir rentrer en France avec ses deux enfants, nés par gestation pour autrui (GPA) à Mexico.

    L’élu de 44 ans affirme à nos confrères de Tribune de Lyon être engagé dans un "parcours administratif très long" pour faire reconnaître ses enfants, la GPA étant interdite en France. Les couples doivent passer par une adoption plénière, procédure complexe et incertaine.

    Militant LGBTQIA+ de longue date et ancien président de la Lesbian and gay pride de Lyon, David Souvestre siège au conseil municipal depuis 2020. Absent depuis mars, il indique se consacrer "uniquement" à ses enfants, sans préciser s’il reprendra prochainement ses fonctions.

