Lyon passe à la vitesse supérieure avec son tournoi international de padel

  • par Vincent Guiraud

    • Du 15 au 19 octobre, le Palais des Sports de Gerland accueille la 2ᵉ édition du tournoi international de padel de Lyon, désormais classé au niveau FIP Platinum, le plus prestigieux du circuit.

    Un an seulement après sa première édition, le tournoi international de padel de Lyon change de dimension. Devenu FIP Platinum, le niveau le plus élevé du circuit Cupra FIP Tour, il rejoint le cercle restreint des grands rendez-vous mondiaux. Désormais, Lyon se hisse au 3ᵉ rang des tournois français, derrière Paris et Bordeaux.

    Cette reconnaissance attirera cette année un plateau d’exception : 32 équipes féminines et 32 masculines, dont plusieurs duos du top 20 mondial. Les têtes d’affiche internationales Ale Galan (Espagne), légende du padel aux 50 titres, et Fede Chingotto (Argentine), actuels n°2 mondiaux, fouleront le court de Gerland, aux côtés des talents locaux Alix Collombon, Jessica Ginier et Johan Bergeron.

    Mais au-delà du spectacle sportif, la Ville veut faire de l’événement une fête populaire. Plus de 1 140 places gratuites seront offertes à des associations sportives, structures de solidarité et établissements scolaires, dont 140 élèves des 7ᵉ et 8ᵉ arrondissements invités à découvrir ce sport en plein essor.

