Lyon : ouverture exceptionnelle de l'exposition "De Gaulle et le Rhône" les 19 juin et 3 juillet

Depuis le 19 mai, l'exposition "De Gaulle et le Rhône" est installée aux Archives départementales et métropolitaines (3e arrondissement de Lyon). Exceptionnellement, il sera possible de la visiter les samedis 19 juin et 3 juillet.

Afin de commémorer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 mais aussi du 50e anniversaire de sa mort, en 2020, les Archives départementales et métropolitaines organisent depuis le 19 mai l'exposition "De Gaulle et le Rhône". En effet, celle-ci a été reportée l'année passée à cause de la pandémie.

Ces documents exposés, plus d'une centaine, permettent de retracer les quatre passages du Général de Gaulle à Lyon et dans le département : le 14 septembre 1944 (Libération), le 5 octobre 1958 (inauguration du pont Maréchal de Lattre-de-Tassigny), les 28 et 29 septembre 1963 (visites à Villefranche, Tarare, Pontcharra-sur-Turdine et l’Arbresle, puis inauguration de la Foire de Lyon) et enfin les 23 et 24 mars 1968 (inauguration de la 50ème Foire internationale de Lyon).

Il est possible de la visiter virtuellement

Une visite virtuelle est possible, mais cela ne montre pas l'intégralité des archives. Afin d'en voir la totalité, vous pouvez vous rendre sur place et ce jusqu'au 30 juillet, du mardi au vendredi de 8h30 à 17h. Exceptionnellement, l'exposition est également ouverte les samedis 19 juin et 3 juillet de 10h à 17h. Plus de précisions ici.

