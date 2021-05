Lyon : une exposition sur "De Gaulle et le Rhône" aux archives départementales et métropolitaines

Du 19 mai au 30 juillet, une exposition sur De Gaulle et le Rhône est exposée aux archives départementales et métropolitaines, à Lyon. Les archives proposent de revenir sur les différentes visites du général de Gaulle à Lyon et dans le Rhône.

L'entrée est libre et gratuite, du mardi au vendredi de 8h30 à 17h. Les archives départementales et métropolitaines se situent au 34, rue Général Mouton-Duvernet, dans le 3e arrondissement de Lyon.

"Les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon proposent de revenir sur la figure du chef de la France libre et du premier président de la Ve République, autour des différentes visites du Général à Lyon et dans le Rhône, et notamment le 14 septembre 1944 (pour la libération de Lyon)", expliquent les archives.

"Ces visites, intervenues à des moments essentiels de l’histoire de France, permettent d’évoquer les grands moments du destin de Charles de Gaulle", poursuivent les archives.