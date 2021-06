Les archives départementales du Rhône proposent une visite virtuelle et commentée par l'historien Bruno Galland de l'exposition "De Gaulle et le Rhône", organisée du 19 mai au 30 juillet 2021.

L'Exposition "De Gaulle et le Rhône" s'est ouverte le 19 mai dernier aux archives départementales du Rhône à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 mais aussi du 50e anniversaire de sa mort, en 2020. Pour cette occasion, les archives proposent une visite virtuelle commentée par le célèbre historien et directeur des archives départementales du Rhône, Bruno Galland.

La visite retrace les différentes visites du Général à Lyon : du 14 septembre 1944, lors de la libération de la ville, jusqu'aux 23 et 24 mars 1968, à l'inauguration de la 50e Foire internationale de Lyon. L'exposition se fait en collaboration avec le Progrès et l'Institut national de l'audiovisuel.

La visite virtuelle ne montre toutefois pas l'intégralité des archives : vous pouvez donc toujours vous rendre à l'exposition en personne jusqu'au 30 juillet, gratuitement, du mardi au vendredi de 8h30 à 17h, et exceptionnellement les samedi 19 juin et 3 juillet de 10h à 17h. Plus de précisions sur le site internet.



