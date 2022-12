Lyon : la Fête des Lumières passera-t-elle entre les gouttes de pluie ? 

La Fête des Lumières sera de retour dans les rues de Lyon à partir du jeudi 8 décembre, pour quatre jours. Des festivités lors desquelles la pluie pourrait s’inviter. On fait le point.

Après une édition 2020 minimaliste et un cru 2021 marqué par de nouvelles restrictions sanitaires en raison du Covid-19, la Fête des Lumières devrait retrouver du 8 au 11 décembre toute sa splendeur. Les Lyonnais et les très nombreux touristes attendus, près de 500 000 personnes chaque soir, pourront même en profiter sans masque.

Perturbations attendues les 8 et 9 décembre

Et sans parapluie ? L’espoir est permis pour la moitié des festivités après une édition 2022 en partie perturbée par la pluie. Selon les prévisions de Météo France ce mardi 6 décembre, la pluie devrait se mêler à la fête jeudi et vendredi soir, épargnant les soirées du week-end. Pour le 8 décembre, des "pluies éparses" sont pour le moment annoncées dans la soirée, les visiteurs pourraient donc avoir de la chance et passer entre les gouttes, en revanche pour vendredi cela semble plus compliqué. La pluie devrait tomber matin, après-midi et soir sur la ville.

Nous vous conseillons donc de sortir avec un parapluie pour ces deux soirées et avec des habits chauds. Les températures ne devraient pas être assez froides jeudi et vendredi pour voir la pluie se transformer en neige, mais le thermomètre ne devrait pas dépasser les 5°c. Des températures négatives devraient en revanche être atteintes samedi et dimanche, mais là il ne pleuvra pas si l'on se fie aux prévisions de Météo France.

