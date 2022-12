Métropole de Lyon : cette commune éteint son éclairage public la nuit

A terme, ce plan de sobriété énergétique permettra à la ville d'économiser entre "60 % et 80 % de sa consommation d'énergie" liée en partie à l'éclairage public. Depuis début octobre, la commune s'engageait à réduire sa consommation énergétique et avait déjà réduit l'intensité de son éclairage, ainsi qu'éteint les lumières des façades des bâtiments publics entre 21 h et 7 h.

Un engagement sur le long terme

En plus d'appliquer des mesures à court terme depuis 2021 - rénovation énergétique de plusieurs écoles -, la ville souhaite respecter son engagement à réduire d'au moins 60 % sa consommation énergétique sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, Tassin la Demi-Lune assure dans un communiqué que d'ici quelques mois "un contrat de performance énergétique de 7 millions d'euros en investissements sera signé et permettra de réduire notre consommation de 60 à 80 % à terme". Les travaux de rénovation sur les bâtiments d'écoles énergivores et dans les locaux de police municipale coûtent au total 2,6 millions d'euros à la commune.

La Métropole de Lyon et Tassin la Demi-Lune travaillent également sur un projet de chauffage urbain communal.

