Lyon : nouvelle édition de la Tournée de l'Excellence

Le 23 novembre prochain, l'Université Catholique de Lyon accueillera les lycéens et collégiens voulant se lancer dans une carrière d'excellence lors de l'édition 2024 de la Tournée de l'Excellence.

Le 23 novembre, l'UCLY ouvrira ses portes aux lycéens et collégiens pour une nouvelle édition de la Tournée de l'excellence. Un événement organisé afin d'aider les élèves qui n'osent pas se lancer dans une filière d'excellence par ignorance ou par auto-censure.

Si cette année la tournée de l'Excellence est parrainée par la cheffe d'orchestre Zahia Ziouni, ce sont 90 professionnels qui viendront échanger sur leur carrière et leur métier. Au programme ateliers, échanges et témoignages, afin d'aider les jeunes qui n'osent pas se lancer à sauter le pas et à suivre la carrière de leur rêve. Un rendez-vous ouvert aux élèves et à leurs parents, de 13h30 à 18h, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Evénement national, la Tournée de l'Excellence a lieu chaque année dans 32 villes de France, dont les DOM-TOM et en Afrique Francophone.

