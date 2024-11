Haute-Savoie : une nuit de l’orientation organisée à Annecy le 15 novembre 

Pendant 8 heures, plus de 100 professionnels seront réunis à Annecy afin de rencontrer, échanger et guider des étudiants dans leur orientation.

La Nuit de l’orientation revient à la CCI de Haute-Savoie, plus particulièrement Annecy, le 15 novembre, de 15 heures à 23 heures. Plus de 100 professionnels seront réunis pour l’occasion afin d’échanger et de guider les étudiants encore indécis. Au programme : conférences, ateliers de démonstrations et rencontres.

Le site sera divisé en différents pôles d’activités, les visiteurs pourront ainsi en apprendre plus sur les métiers de l’hôtellerie-restauration, le droit-gestion-finance ou encore sur l’armée. Les conférences quant à elles dureront environ 30 minutes chacune et aborderont aussi les différents secteurs d’activité, mais également la santé mentale au travail et l’alternance.

