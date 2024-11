Lyon : le festival des Solidarités Internationales revient du 15 au 30 novembre 

Le festival des Solidarités Internationales revient à Lyon du 15 au 30 novembre prochains. Au programme : ateliers, jeux et débats autour des acteurs locaux qui contribuent à une monde plus juste.

Lancé il y a plus de 20 ans pour promouvoir l’entraide et l’ouverture sur le monde, le festival des Solidarités Internationales revient à Lyon du 15 au 30 novembre prochains. L’objectif, aussi bien à l’échelle locale qu’internationale, est d’encourager les individus à participer à des projets de soutien aux populations en difficulté. Pour cette édition 2024, les thèmes choisis cette année sont l’environnement et les droits des peuples.

Journée pour le jeune public, jeux et débats

Co-organisé par la Ville de Lyon et la Maison des Solidarités Locales et Internationales, le festival offrira une promotion riche dans différents lieux de la métropole lyonnaise, à commencer par la journée dédiée aux jeunes publics vendredi 15 novembre. Instaurée en 2021, cette journée permettra d’accueillir plusieurs classes de primaire pour une représentation du spectacle Petit Caillou, épopée géopolitique dans un de nos téléphones. Une histoire proposant aux plus petits de s’informer "sur les conséquences de la fabrication des smartphones » et qui « dénonce les diverses formes d’exploitation, humaines et environnementales, qui en découlent."

Dès le 16 novembre, ce sont 45 associations qui seront présentes à l’Hôtel de Ville. Les associations ont été choisies autour de neuf grands thèmes : l’éducation, accueillir et intégrer, l’environnement, l’économie locale et solidaire, la santé, l’accès à l'eau et l'alimentation, le vivre-ensemble, les médias et l’engagement. Au cours des jours suivants, les visiteurs pourront échanger, participer à des ateliers, des débats ou encore assister à des spectacles. Au total, ce sont plus de 90 associations et structures qui participeront au festival.

