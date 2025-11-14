Actualité
L’hôtel de Ville de Valence, dans la Drôme.

Drôme : Valence prolonge ses dispositifs de rénovation urbaine jusqu’en juin 2026

  • par Vincent Guiraud

    • Pour soutenir la rénovation du patrimoine résidentiel et améliorer le cadre de vie, la Ville de Valence prolonge l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat-renouvellement urbain et l’opération façades jusqu’au 30 juin 2026.

    Depuis 2021, l’Opah-RU a permis de réhabiliter près de 100 logements, dont la moitié étaient vacants, pour un total de plus de 5,5 millions d’euros de travaux, financés en partie par les subventions des partenaires. Plusieurs projets de rénovation de copropriétés sont encore en cours, mais les délais administratifs nécessitaient un prolongement de six mois, validé par le conseil municipal début novembre. Une nouvelle Opah est par ailleurs à l’étude pour l’après-2026.

    L’opération façades, également prolongée comme le rapportent nos confrères du Dauphiné Libéré, montre des résultats encourageants : neuf dossiers en instruction pour 84 500 euros d’aides, et dix-huit autres à l’étude pour la fin de l’année, incluant des immeubles patrimoniaux comme Le Vauban et Le Saint-Exupéry.

    Les copropriétés ciblées par l’Opah-RU pourront désormais bénéficier d’une partie des aides avant même le lancement des travaux. La Ville envisage d’étendre ce dispositif à un périmètre plus large à l’avenir, afin de poursuivre le renouvellement urbain et valoriser le patrimoine valentinois.

