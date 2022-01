Lyon : malgré le covid-19, l'Institut Lumière enregistre une forte fréquentation en 2021

Malgré la crise sanitaire, l'Institut Lumière n'a pas subi une baisse importante de sa fréquentation : seulement -1,8 % entre 2019 et 2021.

L'Institut Lumière, organisme pilier du cinéma lyonnais, a publié ses chiffres de fréquentation en 2021. Et l'institut s'en sort plutôt bien, alors même que les cinémas français ont enregistré une baisse nationale de -23,2 %. Entre le 19 mai (date de la reprise des activités) et le 31 décembre 2021, toutes les salles de l'Institut Lumière ont accueilli 270 000 personnes. Seulement 1,8 % de moins qu'en 2019, année record de fréquentation pour l'organisme.

Dans le détail, la salle de l'Institut Lumière a accueilli 52 488 spectateurs, ce que l'organisme qualifie "d'année record". Une baisse de seulement 3 % par rapport à 2019. Et 132.403 spectateurs sont venus profiter d'une séance dans les autres cinémas Lumière (Terreaux, Bellecour et Fourmi : trois salles et 10 écrans art et essai). Seulement -8 % comparée à 2019.

Pour l'année 2022, les premiers chiffres sont déjà encourageants souligne l'Institut. Il note une croissance de +23 % depuis le début de l’année 2022 par rapport à la période de référence. Pour débuter l'année, l'organisme a choisi plusieurs rétrospectives pour mettre des réalisatrices et réalisateurs à l'honneur : Stanley Kubrick, Nathalie Wood, Joseph Losey ou Stéphane Brizé.

