Suite au retour de Donald Trump à la Maison Blanche et de sa taxe douanière sur les vins français, les vignerons indépendants sonnent l'alerte et partagent leurs inquiétudes.

A quelques jour du 19e salon des vins des vignerons de Lyon, les professionnels du secteur sonnent l'alerte. Les vignerons Indépendants dénoncent un "climat de crise sans précédent" et partagent leurs inquiétudes face à la récente élection du président américain Donald Trump. Une inquiétude justifiée par le retour immédiat des taxes douanières sur les vins français : "Lors de son premier mandat, une mesure similaire avait déjà entraîné une chute de 40 % des exportations et un manque à gagner estimé à 500 millions d’euros", explique le syndicat des Vignerons Indépendants. Il poursuit : "Sans une action immédiate du gouvernement français et de l’Union européenne, nos vignerons vont perdre un marché vital et voir leurs entreprises menacées."

Plus faible récolte depuis un siècle

A cela, une deuxième inquiétude s'ajoute, celle des conditions climatiques actuelles : "L’année 2024 a enregistré la plus faible récolte viticole depuis un siècle, conséquence directe des dérèglements climatiques", déplore le syndicat. Face à ces conditions climatiques mettant en péril l'avenir du vignoble français, le syndicat demande un plan de prévention climatique de 2 milliards d’euros sur trois ans, "afin de protéger la filière et éviter des pertes estimées à 12 milliards d’euros par an."

Afin de défendre ces causes, Jean-Marie Fabre, président des Vignerons Indépendants sera présent lors du Salon des vins des vignerons de Lyon. Tenu à Eurexpo du 7 au 9 mars prochain, l'événement sera l'occasion pour le chef du syndicat d'échanger avec les vignerons impactés.

