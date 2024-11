Parmi les quelques 500 exposants au Salon des Vignerons Indépendants, seul un représente l'appellation des Coteaux du Lyonnais cette année. Une sous-représentation qui pose question, à quelques kilomètres seulement du vignoble.

Ce dimanche 3 novembre, les allées du 34e Salon des Vignerons Indépendants grouillent de monde. Les amateurs de vin sont nombreux à s'être déplacé pour rencontrer les exposants venus des quatre coins de la France. Et si les vins de Bourgogne, de Val de Loire ou encore du Bordelais sont bien représentés, un vignoble l'est à peine : celui des Coteaux du Lyonnais. Sur les quelque 500 stands, le Clos Saint-Marc de Taluyers est le seul domaine à représenter l'appellation. "On a toujours été les seuls sur ce salon depuis 30 ans, on est un peu les irréductibles", plaisante Anthony Rouveure, responsable de cave du domaine.

Les Coteaux du Lyonnais, le petit poucet du Salon

Alors en plus de représenter leur domaine, le Clos Saint-Marc porte aussi toute l'appellation pendant ce salon. "Pour nous, c'est hyper important d'être là pour la représenter", s'exclame Sarah Verpillieux, exploitante du domaine familial depuis deux ans. Et la responsabilité n'est pas des moindres quand on sait que l'appellation souffre encore d'un manque de notoriété. "70% des gens qui passent ne connaissent pas les Coteaux du Lyonnais", constate Anthony Rouveure, ravi malgré tout de pouvoir la faire découvrir.

Un manque de notoriété qui joue sur cette sous-représentation lors du Salon des Vignerons Indépendants et qui s'explique en partie par sa relative jeunesse : "l'appellation n'a que 40 ans", rappelle Sarah Verpillieux. Pour elle, la présence du domaine dans ces allées est donc très utile pour attirer de nouveaux clients et fidéliser : "le Salon, c'est une belle vitrine pour nous, parce qu'on est au cœur de Lyon qui est un bassin de population énorme".

Une présence qui a un prix

L'autre explication à la quasi-absence des Coteaux du Lyonnais lors de ce Salon, c'est bien sûr son coût. Lucie Rivière, la présidente de l'Appellation Coteaux du Lyonnais que nous avons contactée par téléphone, ne voit "pas d'intérêt" d'y participer "parce que c'est très onéreux", estime-t-elle. Il faut compter plus de 2000€ pour cinq jours de salon. Autant dire une somme importante et difficile à rentabiliser lorsque l'on vend "une bouteille après l'autre". Le domaine du Clos Saint-Marc, lui, assure s'en sortir, même si certaines années sont moins bonnes que d'autres.

Les deux domaines s'accordent sur un point : rien de tel que les évènements à la cave pour fidéliser leur clientèle. "C'est ce qui nous fait vivre", avoue Sarah Verpillieux en me tendant le flyer de la prochaine soirée, le jeudi 21 novembre. D'autres évènements se préparent également au domaine de Prapin, chez Lucie Rivière, notamment le salon Les Di-vin-es qui aura lieu le week-end du 30 novembre et 1er décembre.