Lyon : les travaux du pont Bonaparte - presque - achevés

Le pont Bonaparte à Lyon a rouvert à la circulation dans sa totalité ce jeudi. Quelques finitions restent encore à réaliser.

Lancés en février dernier, les travaux du pont Bonaparte sont presque achevés. La Métropole de Lyon a rénové les trottoirs, la chaussée et renforcé la structure de l'ouvrage construit en 1950. L'étanchéité du pont a également été revue et une réfection générale des balustrades réalisée. Le coût total des travaux s'élève à 2,5 millions d'euros.

Le pont a totalement été rouvert à la circulation ce jeudi, une semaine avant la Fête des lumières. La traversée piétonne et vélo n'était néanmoins pas encore matérialisée côté Vieux-Lyon ce jeudi. "Il restera quelques travaux de finitions à terminer cet hiver", explique la Métropole de Lyon.

"Les travaux de réparation du pont Bonaparte s’inscrivent dans l’ambitieuse politique de maintenance des ponts menée par la Métropole de Lyon et s’ajoutent aux autres travaux déjà réalisés sur ce mandat, dont les réparations du pont Paul Bocuse, entre Caluire-et-Cuire et Collonges-au-Mont-d’Or, et du pont de la Brasserie sur la M7", explique Bruno Bernard, président EELV de la collectivité.