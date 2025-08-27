Actualité

Positif au cannabis, ce conducteur de Mercedes intercepté par les gendarmes du Rhône à 202 km/h

  • par La Rédaction

    • La brigade motorisée de Brignais a contrôlé jeudi 21 août au soir le conducteur d'une puissante Mercedes qui roulait à 202 km/h sur une route limitée à 90. Le conducteur a également été contrôlé positif au cannabis.

    C'est un "carton rouge" et des "notes catastrophiques" délivrés par les gendarmes du Rhône sur leur compte Facebook. Le jeudi 21 août au soir, la brigade motorisée de Brignais a effectué une série de contrôle sur la commune de Corbas. En quelques heures, de nombreuses infractions ont été relevées, avec notamment quatre excès de vitesse au dessus des 50 km/h.

    Sur une route pourtant limitée à 90 km/h les gendarmes ont intercepté trois voitures roulant à 150, 151 et 160 km/h. Mais la palme du jour revient au conducteur d'une puissante Mercedes, contrôlé à une vitesse de 202 km/h et testé ensuite positif au cannabis.

    Les quatre conducteurs sont repartis à pied, après la mise en fourrière de leur voiture et ont vu leur permis être suspendu pour une durée de 5 à 9 mois.

    "Devant ces résultats effarants, les contrôles de vitesse en début de soirée vont se multiplier sur tout le département pour la sécurité des usagers de la route" concluent les gendarmes du Rhône.

