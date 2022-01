Lyon : les soldes d’hiver débutent ce mercredi, dans un contexte sanitaire tendu

Dans un contexte rendu difficile par la concurrence des achats en ligne et par la 5e vague épidémique de Covid-19, ce mercredi 12 janvier marque le lancement des soldes d’hiver pour quatre semaines à Lyon.

À partir de ce mercredi 12 janvier et durant quatre semaines, jusqu’au 8 février, les commerçants de Lyon pourront casser les prix en boutique en espérant attirer les consommateurs lyonnais en quête de bonnes affaires. Ces soldes d’hiver 2022 s’ouvrent néanmoins dans un contexte sanitaire très tendu sous l’effet de la 5e vague de Covid-19 et plus particulièrement du variant omicron, qui fait exploser le nombre de cas positifs.

C’est le cas dans le Rhône où le taux d’incidence atteint désormais 3 456 cas positifs pour 100 000 habitants, selon les dernières données de Santé publique France. À l’approche des soldes, la semaine dernière, lors d’une opération de contrôle des mesures sanitaires, le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, insistait d'ailleurs sur l’importance de respecter les gestes barrières et le port du masque dans les fils d’attente des magasins et à l’intérieur des commerces.

Le grand flou

Reste à savoir si les clients seront au rendez-vous des soldes cette année, alors que la période perd peu à peu de sa singularité avec l'émergence des promotions, ventes privées et les achats en ligne. D’autant que le contexte d’inflation laisse aussi peser le doute sur les ventes, car quand les autres postes de dépenses sont plus importants, les consommateurs diminuent le budget alloué aux dépenses de mode.

De quoi préoccuper les commerçants : 8 commerçants indépendants sur 10 se déclarent ainsi inquiets pour la pérennité de leur activité commerciale en 2022, selon la Fédération nationale de l’habillement (FNH), rapporte l'AFP.