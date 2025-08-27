La baignade suspendue une nouvelle fois au lac des Sapins près de Lyon

Le lac des Sapins, situé dans le Beaujolais vert.

La baignade est suspendue au lac des Sapins en raison d'une mauvaise qualité de l'eau.

La baignade est une nouvelle fois suspendue au lac des Sapins dans la Beaujolais Vert près de Lyon à Cublize. La décision a été prise "suite à un retour d'analyses de l'Agence régionale de santé (ARS)", précise l'équipe du lac.

La baignade biologique reste comme toujours ouverte jusqu'à dimanche, date de fin de la saison pour ce site très fréquenté en été. L'équipe du lac rappelle que "son eau, contrôlée tout aussi régulièrement par l’ARS, est purifiée naturellement grâce à des plantes filtrantes".

À noter que les tarifs du parking ont été réduits et alignés sur ceux de la basse saison. Comptez 5 € à partir de 10 h, 3 € à 13 h et 2 h à 15 h.