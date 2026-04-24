"Warriors", un spectacle funky-électrique au Radiant

Avec Warriors, le chorégraphe Njagui Hagbe propose une pièce sur fond d’affrontements hip-hop qui transforment les rivalités en amitié !

Figure majeure du break et de la house dance made in France, danseur et chorégraphe, Njagui Hagbe est parmi les fondateurs du célèbre groupe Wanted Posse ayant remporté de nombreuses compétitions et sacré champion du monde en 2001 au Battle of the Year.

Avec Warriors, il nous invite à replonger dans l’essence de la danse hip-hop sur fond d’énergie funk-électrique, une pièce qui fusionne l’esthétisme des années 80 en s’inspirant de deux films cultes West Side Story et Les Guerriers de la nuit.

On l’aura compris, deux bandes rivales constituées de neuf danseurs et danseuses vont s’affronter en mêlant hip hop, break, lock, house dance et modern jazz – le tout sur des grooves revisités dignes de James Brown, Lionel Richie ou Chaka Khan.

Conçue en collaboration avec le metteur en scène Nicolas Le Bricquir (récompensé par quatre nominations aux Molières 2024 pour Denali qui explore les complexités d’une jeunesse désenchantée confrontée à ses actes), la pièce creuse la notion de rivalité non pas comme une opposition mais comme un chemin initiatique où se confronter à l’autre permet de se confronter à ses propres limites, à la connaissance et l’acceptation d’autrui tout en révélant ses propres aspirations qu’elles soient intimes ou sociétales.

On plongera sans hésiter dans cet univers rempli d’énergie et de rythmes qui hurlent la joie de vivre.

Warriors - Njagui Hagbe/ Cie Wanted Posse – Le 28 avril au Radiant-Bellevue, Caluire