Culture
© Little Shao

"Warriors", un spectacle funky-électrique au Radiant

  • par Martine Pullara

    • Avec Warriors, le chorégraphe Njagui Hagbe propose une pièce sur fond d’affrontements hip-hop qui transforment les rivalités en amitié !

    Figure majeure du break et de la house dance made in France, danseur et chorégraphe, Njagui Hagbe est parmi les fondateurs du célèbre groupe Wanted Posse ayant remporté de nombreuses compétitions et sacré champion du monde en 2001 au Battle of the Year. 

    Avec Warriors, il nous invite à replonger dans l’essence de la danse hip-hop sur fond d’énergie funk-électrique, une pièce qui fusionne l’esthétisme des années 80 en s’inspirant de deux films cultes West Side Story et Les Guerriers de la nuit. 

    On l’aura compris, deux bandes rivales constituées de neuf danseurs et danseuses vont s’affronter en mêlant hip hop, break, lock, house dance et modern jazz – le tout sur des grooves revisités dignes de James Brown, Lionel Richie ou Chaka Khan. 

    Conçue en collaboration avec le metteur en scène Nicolas Le Bricquir (récompensé par quatre nominations aux Molières 2024 pour Denali qui explore les complexités d’une jeunesse désenchantée confrontée à ses actes), la pièce creuse la notion de rivalité non pas comme une opposition mais comme un chemin initiatique où se confronter à l’autre permet de se confronter à ses propres limites, à la connaissance et l’acceptation d’autrui tout en révélant ses propres aspirations qu’elles soient intimes ou sociétales. 

    On plongera sans hésiter dans cet univers rempli d’énergie et de rythmes qui hurlent la joie de vivre.

    Warriors - Njagui Hagbe/ Cie Wanted Posse – Le 28 avril au Radiant-Bellevue, Caluire

    à lire également
    Théâtre : dans le ciel de Cisjordanie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : un mineur incarcéré pour un projet "d'action violente" contre les communautés juive ou homosexuelle 14:12
    Près de Lyon : Théodora chantera au festival du Printemps de Pérouges 13:54
    "Warriors", un spectacle funky-électrique au Radiant 13:13
    Théâtre : dans le ciel de Cisjordanie 12:35
    police Lyon
    Lyon : un homme poignardé à mort dans le 7e arrondissement 12:03
    d'heure en heure
    Escapades : road-trip dans le vignoble jurassien 11:11
    Opérations "lycées vides", sensibilisation : ces parents d'élèves s'organisent autour de Lyon ce lundi 11:05
    Théâtre : deux spectacles sur la première guerre mondiale 10:38
    PFAS LYON arkema daikin
    Pollution aux PFAS : l'Etat dévoile sa nouvelle feuille de route pour la région 10:28
    Ce syndicat appelle à un blocage total des prisons de Villefranche et de Corbas 10:17
    Après une année 2025 difficile, SEB redresse la barre 09:45
    Lyon va accueillir une rencontre nationale des doyens de l'église catholique 09:26
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    Un agent TCL agressé dans le métro à Villeurbanne, une suspecte interpellée 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut