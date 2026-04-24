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Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Rhône : un mineur incarcéré pour un projet "d'action violente" contre les communautés juive ou homosexuelle

  • par LR

    • Un adolescent, arrêté dans le Rhône, a été mis en examen et incarcéré pour avoir projeté une "action violente" visant les communautés juive ou homosexuelle.

    Un adolescent âgé de 15 ans, qui projetait de commettre une "action violente" visant les communautés juive ou homosexuelle, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a appris l'AFP vendredi auprès du parquet national antiterroriste (Pnat). Interpellé le 17 avril dans le Rhône, ce mineur a été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes", souligne le Pnat.

    Une enquête préliminaire avait été ouverte le 11 avril, dont les investigations avaient été confiées au renseignement intérieur, la DGSI. Cet adolescent "a reconnu avoir souhaité mourir en martyr et avoir projeté de commettre une action violente visant la communauté juive ou homosexuelle", mentionne la même source, assurant qu'une information judiciaire avait été ouverte le 19 avril.

    "Depuis quatre ou cinq ans, nous observons un très net rajeunissement des personnes qui sont mises en examen (pour des infractions à caractère terroriste, NDLR), avec plutôt des personnes qui ont moins de 20 ans" et "désormais beaucoup de mineurs", expliquait à l'AFP fin 2025 le procureur de la République antiterroriste, Olivier Christen.

    "Ce sont principalement des garçons, beaucoup de profils isolés, souvent en situation d'échec scolaire ou de relative distance par rapport à l'école", poursuivait le patron du Pnat.

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