Après sa victoire aux Flammes, la rappeuse Théodora chantera sur la scène du Printemps de Pérouges le 27 juin prochain.

Sacrée grande gagnante de la soirée des Flammes jeudi 23 avril, la chanteuse Théodora fera escale près de Lyon au mois de juin. La rappeuse franco-congolaise se produira sur la scène du festival du Printemps de Pérouges le 27 juin prochain. Un choix "qui fait sens pour le festival, fidèle à son envie de défendre des artistes qui bousculent les codes et créent l’événement", précise l'organisation du festival.

Après une tournée des Zénith complète en un temps record, la "Boss Lady" chantera ses hits Mélodrama, Congolese sous BBL, ou encore, Miss Kitoko, depuis l'Ain. Pour l'occasion, elle partagera la scène avec l'autrice-compositrice montante, Miki.

Lenny Kravitz, Christophe Maé et The Australian Pink Floyd Show, sont également à l'affiche du festival qui se tiendra du 23 au 28 juin prochains dans le parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Les billets pour Théodora sont vendus de 67, 50 euros à 79, 50 euros en carré or.

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