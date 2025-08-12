Canicule à Lyon : les mineurs à la rue du jardin des Chartreux sont "en danger immédiat"

Une cinquantaine de migrants dorment dans des tentes dans le square Ferrié sur la colline de la Croix-Rousse le 20 juillet 2022.

Le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse s’indigne de manque de réaction des collectivités pour protéger les mineurs actuellement à la rue dans le jardin des Chartreux face à la canicule.

Alors que 40 degrés sont attendus ce mardi 12 août à Lyon, les jeunes mineurs à la rue installés dans le jardin des Chartreux (1er arr.) à Lyon sont "épuisés, moralement et physiquement", s’indigne le collectif Soutiens Migrants Croix-Rousse dans un communiqué diffusé lundi.

"Ces jeunes sont en danger immédiat"

"Au fil des années, nous assistons à la banalisation de l'indignité et à une mise en danger croissante des plus vulnérables", écrit encore le collectif, rappelant dans le même temps que "les tentes sont des fours." Et d’ajouter : "Nous le répétons, ces jeunes sont en danger immédiat." Lors de la canicule le mois dernier, un jeune avait notamment été hospitalisé "plus de cinq jours du fait d’un coup de chaleur."

Une situation intenable pour ces jeunes qui restent pourtant sans solution. "Aujourd'hui, la Métropole de Lyon demeure immobile face à des situations qui seraient apparues proprement inacceptables il y a quelques années aux yeux des élus", tance encore le collectif. Il conclut : "Nous ne nous résignons pas à cette absence de réaction, nous demandons à ce que ces jeunes soient protégés en rappelant que plus de deux tiers d'entre eux seront placés au terme de la procédure de recours."

