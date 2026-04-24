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Un avion EasyJet à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. (@VG)

EasyJet annonce une nouvelle ligne entre Lyon et Nice à l'automne 2026

  • par Romain Balme

    • La compagnie britannique EasyJet annonce l'ouverture de neuf nouvelles lignes à l'automne 2026. L'une d'entre elle reliera Lyon à Nice deux fois par semaine.

    Neuf. C'est le nombre de nouvelles lignes que va mettre en place EasyJet à partir de l'automne 2026. Si les aéroports de Bordeaux, Nantes, Nice, Paris-CDG, sont concernés, l'Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry l'est aussi.

    En effet, une nouvelle ligne reliant la capitale des Gaules à Nice va ouvrir le 26 octobre prochain. Le prix des billets débutera à partir de 40 euros, pour une fréquence de deux vols par semaine les lundis et vendredi, dans les deux sens.

    Parmi les neuf nouvelles lignes, trois d'entre elles seront exclusives. Deux depuis Nantes jusqu'à Essaouira (Maroc), et Bruxelles Zaventem, et la dernière entre Bordeaux et Gran Canaria (Espagne). Concernant l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, des vols à destination de Southampton et Le Caire seront disponibles à la vente. C'est la première fois que la capitale égyptienne est desservie par la compagnie britannique.

    Les 9 nouvelles lignes mises en place par EasyJet à l'automne 2026
    - Nice / Le Caire
    - Nice / Lyon
    - Bordeaux / Agadir
    - Bordeaux / Málaga
    - Bordeaux / Grand Canaria
    - Nantes / Essaouira
    - Nantes / Bruxelles Zaventem
    - Paris-CDG / Le Caire
    - Paris / Southampton

    Lire aussi : Un avion EasyJet dérouté en urgence entre Palma de Majorque et Lyon

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