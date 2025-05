Les lignes A et C du métro à Lyon ne circulent plus ce lundi matin tandis que la ligne B est également perturbée. La reprise du trafic est estimée entre 9h et 9h30.

Mise à jour à 9h18 : La circulation a repris sur les lignes A et B peu avant 9h, même si le trafic reste irrégulier sur ces deux lignes. En revanche, le métro C est toujours totalement à l'arrêt et la reprise du trafic n'est pas attendue avant 11h.

Grosse galère en perspective ce lundi matin dans les transports en commun lyonnais. La ligne A du métro est à l'arrêt depuis 7h ce matin et ne circule plus du tout suite à un incident technique.

Ligne A - 7h15 - Ne circule plus - Bus relais de Charpennes - Charles Hernu à Vaulx-en-Velin La Soie - Reprise estimée à 9h30.Incident technique — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) May 5, 2025

Des bus relais sont mis en place entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie. La reprise du trafic est estimée à 9h30.

La ligne C du métro est également complètement à l'arrêt suite à un défaut du système électrique. Des bus relais sont mis à disposition des voyageurs entre Croix-Rousse et Cuire. La reprise du trafic est estimée à 9h.

Ligne C - 6h27 - Ne circule plus - Bus relais de Croix Rousse à Cuire - Reprise estimée à 9h.Défaut du système électrique — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) May 5, 2025

Enfin, la ligne B du métro est également impactée par un incident technique et ne circule plus que de Saint-Genis-Laval à Part-Dieu. La reprise du trafic est aussi estimée à 9h30.