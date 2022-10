Lyon : les métros A et B arrêtés au moins jusqu’à 10 heures

Le métro lyonnais connait une nouvelle panne ce mardi matin. Les lignes A et B ne circulant plus jusqu’à 10 heures en raison d’un "incident technique".

Les jours se suivent et se ressemblent sur les rails du métro Lyonnais. Déjà touchés par des pannes lundi, les métros A et B sont de nouveau à l’arrêt ce mardi matin à l’heure de pointe. Depuis 8 heures les deux lignes ne circulent plus en raison d’un "incident technique" selon les TCL.

La panne de ligne B impact la ligne A

La reprise du trafic n’est pas attendue avant 10 heures pour le moment. Des bus relais desservent les stations des deux lignes. Selon nos informations l'arrêt du métro B ce matin serait dû à une panne du système de pilotage automatique, celle-ci aurait eu des conséquences sur la ligne A en raison d'une section électrique commune.

Ligne B - 8h15 - Ne circule plus - Bus relais de Part-Dieu à Gare d'Oullins Reprise estimée 10h - Incident technique sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) October 25, 2022

Ligne A - 8h16 - Ne circule plus - Bus relais de Charpennes à Vaulx La Soie Reprise estimée 10h - Incident technique sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) October 25, 2022

Ces dernières semaines la ligne B a été touchée à plusieurs reprises par des pannes liées à son automatisation et le 6 octobre toutes les lignes du métro Lyonnais étaient tombées en panne en même temps. Une avarie majeure qui avait poussé le Sytral et les TCL a offrir une ristourne de 25% aux abonnés du mois d'octobre.

Lire sur ce sujet :