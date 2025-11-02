Lyon : les lignes de tramway T1 et T4 perturbées en soirée dès ce dimanche

Les lignes T1 et T4 seront perturbées dès ce dimanche 2 novembre et jusqu’au 6 novembre à partir de 21 heures.

Alors que des travaux d’interconnexion de la ligne T6 doivent être réalisés près de la station La Doua, les lignes T1 et T4 seront perturbées en soirée à partir de 21 heures ce dimanche et jusqu’au 6 novembre. Après 21 heures, la ligne T1 circulera uniquement entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Debourg, tandis que la ligne T4 assurera ses trajets entre Gare Part-Dieu Villette et Hôpitaux Feyzin Vénissieux.

Des bus relais seront toutefois mis à disposition des usagers entre Charpennes et INSA-Einstein avec un départ toutes les 15 minutes pour maintenir la continuité du service. Le premier bus partira de Charpennes à 21h25 et le dernier à 00h45. Dans l'autre sens, le premier départ d'INSA-Einstein sera à 21h40 et le dernier à 00h25.

Les usagers souhaitant rejoindre les secteurs de La Doua ou IUT Feyssine devront donc emprunter ces bus relais depuis Charpennes après 21 heures durant toute la semaine de travaux.

