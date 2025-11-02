Actualité
Les minibus de l’AS Saint-Priest incendiés le soir d’Halloween, des actes "inadmissibles et stupides"

  • par Clémence Margall

    • Durant la nuit du 31 octobre, les six minibus du club de foot de l’AS Saint-Priest ont été incendiés. Le maire de la commune, Gilles Gascon, dénonce des actes "inadmissibles" et "stupides".

    La nuit d’Halloween a été agitée dans la métropole lyonnaise, alors que 9 personnes ont été interpellées dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Dans l’Est lyonnais, à Saint-Priest, les six minibus du club de football l’AS Saint-Priest ont été incendiés dans la soirée. Des gestes malveillants vivement dénoncés par le maire LR de la commune, Gilles Gascon, qu’il a qualifié d’"inadmissibles" et "stupides".

    Une enquête ouverte

    "Je tiens à exprimer tout mon soutien à l’AS Saint-Priest, touchée par les actes inadmissibles et stupides de quelques individus mal intentionnés, qui ont incendié les minibus du club la nuit dernière. Ces comportements n’ont rien à voir avec les valeurs du sport que nous partageons tous", écrit-il sur Facebook.

    Comme l’indiquait le président du club, Patrick Gonzalez, à nos confrères du Progrès, un élan de solidarité s’est rapidement mis en place. Six véhicules ont, en effet, été prêtés à l’AASP afin qu’il puisse partir en déplacement samedi matin. Une enquête a été ouverte. De son côté, Gilles Gascon assure que "les auteurs apparaissent sur (les) images de vidéoprotection" et espère "que la justice saura les sanctionner à la hauteur de leurs actes et de leurs conséquences", conclut l’édile.

