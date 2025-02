Une plateforme permettant de fabriquer des bio-médicaments utiles au traitement de maladie, telles que le cancer, a été inaugurée le 7 février dernier au sein de l'hôpital lyonnais Edouard Herriot (3e).

Plus précisément, cette machine permettra de transformer les cellules immunitaires des patients malades en des cellules capables de tuer celles endommagées. Une thérapie ayant fait ses preuves et ayant permis de soigner des cancers incurables, mais qui nécessite des circuits de produits complexes et coûteux. Majoritairement venues de l'étranger, ces thérapies seront désormais créées à Lyon, à l'hôpital Edouard Herriot.

Perspectives futures

"Grâce à la plateforme de bioproduction, on pourra produire des CAR-T cells au sein même des HCL, avec des bénéfices considérables : baisse du délai d’obtention et du coût du traitement, efficacité potentiellement renforcée mais aussi espoir de développer de nouveaux CAR pour traiter d’autres cancers.", explique le Professeur Emmanuel BACHY Hématologue à l'Hôpital Lyon Sud.

Les approches de thérapies géniques et cellulaires pourraient également faire leurs preuves chez d'autres patients. Avec cette machine, les HCL envisagent notamment le traitement de maladie génétique rare de l'enfant, comme le lupus. A terme, la technologie pourrait également permettre de traiter des maladies infectieuses, ou encore de soigner des patients greffés.

