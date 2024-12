Les Hospices civils de Lyon expérimentent depuis l'automne 2023 la semaine de quatre jours. Convaincante, cette nouvelle organisation de travail s'élargira dès janvier 2025.

Cela fait plus d'un an que 112 infirmiers et aide-soignants expérimentent la semaine de quatre jours, au sein de trois services de soins du groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon (HCL). Cette nouvelle organisation de travail avait été décidée après une enquête interne menée en avril 2023. "En trois semaines, 6 300 agents, soit plus du quart des effectifs des HCL, avaient répondu. Ils exprimaient notamment un souhait fort de participer à l’essai de nouvelles organisations de travail", souligne Léa Guivarch, directrice des ressources humaines et de la formation (DRHF) des HCL.

La semaine de quatre jours avait donc été choisie et expérimentée dans les services de neurochirurgie de l’hôpital Pierre Wertheimer, de pneumologie de l’hôpital Louis Pradel et de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Femme Mère Enfant. Les journées de 7h30 sont ainsi devenues des journées de 8h50 de travail. Un changement qui s'est avéré payant au sein des équipes hospitalières. "Aujourd’hui, d’après les retours que nous avons, plus personne n’a envie de revenir en arrière", ajoute même Catherine Paganon, une cadre du service de pneumologie.

Un dispositif déjà élargi

Meilleur équilibre de vie, cohésion renforcée, effets positifs sur le recrutement (hausse de l'attractivité et fidélisation des équipes)... À l'issue de cette phase d'expérimentation, le personnel et la direction ont relevé beaucoup d'avantages à ce nouveau dispositif. "Nous allons donc continuer l’expérimentation, avec l’idée de la développer au-delà des services de soins", annonce Marie Malet, directrice adjointe de la DRHF, dans un communiqué.

Ainsi, trois autres services des hôpitaux Est vont s'ajoutés à la liste en janvier 2025 : le service de neuro-oncologie de l’hôpital Pierre Wertheimer et deux services de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Femme Mère Enfant. Plusieurs professionnels de l'unité de soins médicaux et réadaptation (SMR) de l’hôpital Lyon Sud se sont aussi intégrés à l'expérimentation depuis septembre dernier. "D’autres pourraient bientôt suivre", assurent les HCL.

Une hausse de l'attractivité ?

Grâce à la semaine de quatre jours, "nous avons d’autant moins de mal à recruter que nous avons aussi moins d’heures à compenser, puisque nos professionnels n’effectuent quasiment plus d’heures supplémentaires, insiste Catherine Paganon. Avec plus de jours de repos, il y a également moins d’absences.La semaine en quatre jours est donc bénéfique non seulement pour l’attractivité mais aussi pour la fidélisation de nos professionnels".

