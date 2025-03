La grève entamée il y a plus d'un mois à l'hôpital privé Jean Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon, a pris fin ce mercredi.

Le service des urgences de l'hôpital privé Jean Mermoz a rouvert entièrement ce mercredi 5 mars, après une longue période de grève qui avait débutée le 13 janvier dernier. Les brancardiers, préparateurs en pharmacie et magasiniers avaient initié ce mouvement, suivis plus tard des secrétaires médicales, aides-soignants, brancardiers, agents de service hospitalier (ASH) et infirmiers des urgences.

Lire aussi : Le Salon de l'Emploi public territorial revient à Lyon pour une 3e édition

Un protocole d'accord a été donc signé mardi 4 mars entre la direction et les représentants de l'hôpital, ont appris nos confrères du Progrès. Selon une aide-soignante, la direction a retiré la proposition d'un brancardage de 17 h à 22 h et des droits de formation. La direction prévoit également la création de lits d’aval pour optimiser la prise en charge médicale.

Fin février, dans un communiqué, l'union locale revendiquait "une augmentation des rémunérations pour l'ensemble des personnels", ou encore des "lits en nombre suffisant pour assurer une hospitalisation immédiate dès la décision médicale prise".