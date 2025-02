Le 17 avril, le Salon de l'Emploi public territorial posera bagage à l'Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes (2e) pour une 3e édition.

Jeudi 17 avril se tiendra la 3e édition du Salon de l'Emploi public territorial à l'Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes (2e). Avec plus d'une quarantaine d'employeurs présents, et 200 postes à pourvoir, l'événement vise à faciliter les rencontres entre recruteurs et candidats dans le secteur de la fonction publique. L'événement permettra également de favoriser l'accès à l'emploi aux personnes handicapées grâce au dispositif HandiJob.

Le salon est accessible à tous, gratuitement, de 9h à 18h.

