Lyon : les foulées solidaires contre le cancer du centre Léon Bérard reviennent le 28 septembre 

Le centre Léon Bérard de Lyon organise le 28 septembre sa 6e édition de la Scintillante. Deux courses au profit de la recherche contre le cancer.

Pour sa 6e édition, l’événement sportif et caritatif au profit de la recherche contre le cancer du centre Léon Bérard, La Scintillante, revient le 28 septembre. Au programme cette année, deux parcours au cœur de Lyon accessibles à tous avec la possibilité d’être chronométré. Ils se dérouleront au parc de la Tête d’Or (6e arr.) avec une balade de 5 kilomètres ou une course à pied de 9 kilomètres.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de l’événement et jusqu’au 27 septembre à minuit, dans la limite des places disponibles. Deux formules sont proposées : la formule "Ambassadeur" est totalement gratuite, sous réserve de collecter auprès de son entourage un minimum de 100 € de dons au profit du centre sur une page de collecte dédiée et la formule "Friendly" permettant de valider immédiatement sa participation en faisant un don au Centre Léon Bérard à l’inscription. Dans le détail, les frais d’inscription sont de 35 € avant le 31 mai (dont 20 € de don), 40 € avant le 31 juillet (dont 25 € de don) et 45 € jusqu’au 27 septembre inclus (dont 30 € de don).

Après avoir collecté 340 000 euros l’an passé, le centre Léon Bérard espère atteindre 350 000 euros cette année. Pour rappel, le cancer est la première cause de mortalité en France (160 000 décès par an) et touche près de 400 000 personnes chaque année.

