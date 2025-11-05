Actualité
Image d'illustration manège.
Image d’illustration manège.

Lyon : les forains obtiennent gain de cause, la vogue d’hiver sera bien installée à Confluence

  • par Clémence Margall

    • Après la réunion qui s'est tenue hier entre les forains du Luna Park et la Ville de Lyon, la vogue d’hiver s’installera bien dans le quartier de Confluence le 14 décembre.

    Les relations entre les forains de Luna Park étaient, pour le moins que l’on puisse dire, tendues. Les forains menaçaient en effet de se mobiliser pour une opération escargot jeudi 6 novembre après de nouvelles négociations infructueuses avec la Ville de Lyon. Ils ont finalement obtenu gain de cause lors de la réunion organisée hier.

    Selon nos confrères de BFM Lyon, la municipalité aurait bien donné la garantie selon laquelle la vogue d’hiver serait installée dans le quartier de Confluence le 14 décembre prochain. Pour rappel, La Ville de Lyon envisageait de la transférer au parc de Gerland d’ici deux ans, sous réserve d’études techniques.

    Les forains auraient également obtenu de la communication sur l’ouverture prochaine de la vogue, ainsi que le retrait des blocs de béton autour du parc pour créer des places de parking. Toujours selon BFM Lyon, la menace d’une opération escargot ne sera donc pas mise à exécution.

    Lire aussi : Luna Park de Confluence : les forains passent à l’action après l'échec des négociations avec la mairie

    police Lyon
    Lyon : un appel à témoins lancé après un accident mortel survenu à Confluence

