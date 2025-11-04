Luna Park de Confluence : les forains passent à l’action après l'échec des négociations avec la mairie

Les discussions entre la Ville de Lyon et les forains autour du déménagement du Luna Park de Confluence n’ont pas abouti. En signe de protestation, ces derniers prévoient une action de blocage dès ce jeudi, avant d’éventuelles perturbations lors de la Fête des Lumières.

Rien ne va plus entre les forains du Luna Park et la Ville de Lyon. Après un nouveau round de négociations infructueuses autour du futur emplacement de la célèbre vogue, installée depuis 25 ans à La Confluence, le comité des forains annonce une opération coup de poing dès ce jeudi 6 novembre. Selon nos confrères du Progrès, une trentaine de camions doivent se rassembler pour une action symbolique, en guise "d’échauffement" avant les grandes manœuvres prévues en décembre.

Les discussions portaient sur une proposition municipale visant à maintenir temporairement la fête à La Confluence pour deux éditions, avant un éventuel transfert au parc de Gerland, sous réserve d’études techniques. Mais les forains jugent l’offre trop floue. Ils réclament des garanties écrites du maire de Lyon actant la réalisation des aménagements nécessaires.

Une nouvelle réunion de concertation est prévue ce mardi. Si aucun compromis n’est trouvé, la Fête des Lumières 2025 pourrait être lourdement perturbée par les opérations escargot annoncées du 5 au 8 décembre.