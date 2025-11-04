Actualité
Hôtel de Ville de Lyon @CM

Luna Park de Confluence : les forains passent à l’action après l'échec des négociations avec la mairie

  • par La Rédaction

    • Les discussions entre la Ville de Lyon et les forains autour du déménagement du Luna Park de Confluence n’ont pas abouti. En signe de protestation, ces derniers prévoient une action de blocage dès ce jeudi, avant d’éventuelles perturbations lors de la Fête des Lumières.

    Rien ne va plus entre les forains du Luna Park et la Ville de Lyon. Après un nouveau round de négociations infructueuses autour du futur emplacement de la célèbre vogue, installée depuis 25 ans à La Confluence, le comité des forains annonce une opération coup de poing dès ce jeudi 6 novembre. Selon nos confrères du Progrès, une trentaine de camions doivent se rassembler pour une action symbolique, en guise "d’échauffement" avant les grandes manœuvres prévues en décembre.

    Les discussions portaient sur une proposition municipale visant à maintenir temporairement la fête à La Confluence pour deux éditions, avant un éventuel transfert au parc de Gerland, sous réserve d’études techniques. Mais les forains jugent l’offre trop floue. Ils réclament des garanties écrites du maire de Lyon actant la réalisation des aménagements nécessaires.

    Une nouvelle réunion de concertation est prévue ce mardi. Si aucun compromis n’est trouvé, la Fête des Lumières 2025 pourrait être lourdement perturbée par les opérations escargot annoncées du 5 au 8 décembre.

    à lire également
    Quartier d'affaire Part-Dieu
    Défaillances d’entreprises : le Rhône en première ligne d’une hausse régionale de 14 %

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Luna Park de Confluence : les forains passent à l’action après l'échec des négociations avec la mairie 09:10
    Quartier d'affaire Part-Dieu
    Défaillances d’entreprises : le Rhône en première ligne d’une hausse régionale de 14 % 08:35
    La drôle de sanction infligée par l'Euroligue à l'Asvel 08:11
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce mardi 07:48
    Saône crue Lyon
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues 07:33
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Laurent Bosetti
    Laurent Bosetti : "il est nécessaire de réunir les gauches" 07:00
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Villeurbanne : Cedric Van Styvendael va être nommé candidat socialiste aux municipales 2026 03/11/25
    Le département de Haute-Savoie veut reprendre la gouvernance du tramway du Mont-Blanc 03/11/25
    Isère : l'hydrogène d'Inocel fait swinguer une compétition de golf écossaise 03/11/25
    Olivier Perreau Equita Lyon
    Clap de fin pour Equita Lyon avec un podium 100% tricolore 03/11/25
    Crématorium de Bron
    Les crémations augmentent : le crématorium de Bron sera bientôt doté d'un nouveau four 03/11/25
    Le Sytral lance une grande enquête sur les modes de déplacement dans la métropole de Lyon 03/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut