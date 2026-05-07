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Deux domaines de la Vallée du Rhône récompensés aux Trophées de l’Œnotourisme 2026

  • par LR

    • Deux propriétés de la Vallée du Rhône ont été saluées lors de la cérémonie des Trophées de l’Œnotourisme 2026 organisée par Terre de Vins et Atout France.

    La Vallée du Rhône brille sur la scène nationale de l’œnotourisme. Mercredi 6 mai, à Carpentras, la 8ᵉ édition des Trophées de l’Œnotourisme a distingué deux domaines du territoire pour la qualité de leurs expériences autour du vin.

    A lire aussi : Tourisme : le Rhône mise sur l’expérience pour séduire en 2026

    Dans la catégorie "Le vignoble en famille", le Domaine La Ferme Saint-Martin a reçu le trophée "offre remarquable", récompensant des propositions accessibles et conviviales destinées à tous les publics. Autre lauréat régional, la Maison Sinnae s’est illustrée dans la catégorie "Œnotourisme d’affaires et événements privés", saluant des expériences immersives dédiées aux entreprises et aux groupes.

    Au total, onze propriétés françaises ont été primées lors de cette édition 2026, qui met en avant des projets innovants mêlant patrimoine, culture et hospitalité. Pour les organisateurs, l’œnotourisme s’impose désormais comme un levier majeur de développement des territoires viticoles, en valorisant les savoir-faire locaux et l’art de vivre à la française.

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