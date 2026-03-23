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Basilique de Fourvière à Lyon @CM

Lyon : en avril, un festival de gospel s'invite à la basilique de Fourvière

  • par Loane Carpano

    • Du 23 au 26 avril prochain, des airs de gospel résonneront dans la crypte de la basilique Notre-Dame de Fourvière à l'occasion du "Fourvière Gospel Experience."

    Le temps d'un long week-end, la crypte de la basilique de Notre-Dame de Fourvière se transformera en une scène de concert. Du 23 au 26 avril prochain, le festival Fourvière Gospel Experience revient à Lyon pour sa 3e édition.

    Seront au programme notamment, une prestation de la trentaine de chanteurs du Choeur Gospel de Paris, un concert du choeur suisse One Step Gospel, ou encore, une prestation des 60 chanteurs amateurs de la Gospel Académie de Lyon.

    Nouveauté cette année, en plus des concerts, des animations, des concerts et des animations seront proposés gratuitement sur l'esplanade de Fourvière tout au long du week-end.

    Lire aussi : Fourvière : le chantier du siècle pour sauver les quatre tours de la basilique

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