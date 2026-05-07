Vénissieux : un collectif de soutien à l’Ukraine déplore un rassemblement "pro-Poutine" ce vendredi

Mardi 22 février, un rassemblement a eu lieu devant le consulat de Russie dans le 9e arrondissement de Lyon.

Ce vendredi 8 mai, le "Régiment Immortel de Lyon" appelle au rassemblement à Vénissieux. Une référence au "Régiment des Immortels" russe. Le collectif 69 de solidarité avec le peuple ukrainien s’étonne de l’autorisation accordée par la municipalité.

Une "initiative pro-Poutine", dont la Ville de Vénissieux serait "complice" ? C’est en tout cas ce que le collectif 69 de solidarité avec le peuple ukrainien déplore ce jeudi dans un communiqué. Demain, vendredi 8 mai, le "Régiment Immortel de Lyon" appelle à un rassemblement à Vénissieux. Un nom faisant directement référence au "Régiment des Immortels" russe.

Initialement créé en 1965, le régiment immortel est un jour de commémoration organisé autour d’une marche pour se souvenir des Russes qui ont perdu la vie durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2015, l’événement a largement été repris par le régime de Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 2000, et "sert aujourd’hui à légitimer et soutenir l’agression des Russes en Ukraine", souligne le collectif.

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"La guerre menée par Poutine contre l’Ukraine est une guerre impérialiste qui a pour objectif l’invasion et l’annexion de l’Ukraine"

"Nous nous étonnons que la mairie de Vénissieux, soit complice de fait de cette initiative nationaliste pro-Poutine en oubliant que ce sont les soldats de l’URSS et non de la Russie (près de 7 millions de soldats et de civils ukrainiens) qui ont combattu les forces nazies", s’interroge ainsi le collectif. Et d’ajouter : "Rappelons que la guerre menée par Poutine contre l’Ukraine depuis 2014 et particulièrement depuis 2022 est une guerre impérialiste qui a pour objectif l’invasion et l’annexion de l’Ukraine, le renversement de son président largement élu Zelensky, et l’effacement de la nation ukrainienne au mépris du Droit International et du Droit des Peuples à d disposer d’eux-mêmes et que, à l’instar des nazis, la Russie bombarde quotidiennement la population civile ukrainienne."

Contactée, la Ville de Vénissieux n'a, pour l'heure, pas donné suite à nos sollicitations. La présence, l'année dernière, de l’adjoint PCF Pierre-Alain Millet au même rassemblement avait déjà créé la polémique.

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Une paix possible avec le retrait des troupes russes "hors de toute l’Ukraine"

Le collectif 69 de solidarité avec le peuple ukrainien appelle donc à "une paix juste et durable en Ukraine", uniquement possible avec le retrait des troupes russes "hors de toute l’Ukraine", la "halte aux bombardements et crimes de guerre contre la population civile." Le collectif appelle également au "retour des enfants ukrainiens déportés et des Ukrainiens emprisonnés en Russie" ainsi qu’au "maintien des sanctions internationales contre l’agresseur russe."

Enfin, Vladimir Poutine et ses ministres "responsables de crimes de guerre, de génocide et crimes contre l’humanité" doivent être traduits en justice devant la Cour pénale internationale.

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