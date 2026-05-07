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Les Nuits des Forêts reviennent en Auvergne-Rhône-Alpes avec 31 sites ouverts au public

  • par LR

    • Du 5 au 21 juin, le festival Les Nuits des Forêts propose spectacles, balades et rencontres dans 31 forêts de la région, pour sensibiliser aux enjeux environnementaux.

    Créé en 2020, le rendez-vous national dédié aux forêts revient pour une 7ᵉ édition qui promet de nombreux événements gratuits. En Auvergne-Rhône-Alpes, 31 sites participeront à cette initiative qui invite le public à "se mettre à l’écoute des vivants" à travers des expériences immersives en pleine nature.

    Balades nocturnes, expositions, spectacles ou ateliers pédagogiques permettront de mieux comprendre les écosystèmes forestiers et les impacts du changement climatique. L’événement vise aussi à faire découvrir les métiers du bois et encourager les actions citoyennes pour préserver ces espaces.

    La région se prête particulièrement à l’exercice : elle est la troisième de France en surface forestière avec plus de deux millions d’hectares, représentant 37 % du territoire, et compte plus de 60 000 emplois dans la filière forêt-bois. La majorité des animations seront accessibles gratuitement, sur inscription préalable en ligne.

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