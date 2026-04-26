Culture

Littérature : "Le Dernier Roi de Marettimo", un roman magistral

  • par Caïn Marchenoir

    • L’un des meilleurs romans récemment parus (il est sorti en octobre) est l’œuvre d’un Lyonnais, Grégoire Domenach. Il décrit les retrouvailles de deux amis, nés en 1920, sur une petite île sicilienne, après une séparation d’un demi-siècle. 

    L’un a quitté l’île ; il est entré dans la Résistance sur le plateau des Glières et a été fait prisonnier sans avoir vraiment combattu. Il a subi la torture, avant d’être déporté au camp de Mauthausen. À la Libération, dans le Lyon de l’après-guerre, et un peu partout dans le monde au gré de ses nombreux voyages, il devient capitaine d’industrie. Il fait fortune tout en devenant père de famille.

    Tout autre est la trajectoire du deuxième ami. Boiteux, il n’a pas été enrôlé au front. Il est resté sur son île, où il est devenu pêcheur. Les deux amis d’enfance se retrouvent autour d’un échiquier, puisque le jeu d’échecs est resté leur passion commune. Ils se racontent leurs histoires respectives avec cette sincérité que l’on ne peut avoir que lorsque l’on sait que la partie est jouée, définitivement. Et lorsque l’on est face à un ami qui nous connaît par cœur. 

    L’écriture ciselée, précise de Grégoire Domenach plonge au cœur de l’intimité de chacun. Tout en nous livrant une réflexion profonde sur l’amitié, et les choix qui déterminent la singularité de chaque vie humaine dans le tumulte de l’histoire.

    Le Dernier Roi de Marettimo de Grégoire Domenach, éditions Christian Bourgois, 272 p., 20 €.

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