Rhône : un nouveau schéma départemental pour mieux accompagner les victimes

Un nouveau schéma départemental a été signé pour mieux accompagner les victimes dans le Rhône.

C’est un nouveau pas franchi dans la prise en charge des victimes dans le Rhône.

Le nouveau Schéma départemental d’aide aux victimes (SDAV) a été officiellement signé ce vendredi 24 avril dans le Rhône. L’objectif derrière cet acte est de dresser un état des lieux des dispositifs présents dans le département concernant l’aide aux victimes.

Paraphé par Antoine Guérin, préfet délégué à la défense et à la sécurité, et Thierry Dran, procureur de la République de Lyon, ce document s’inscrit dans la continuité d’une démarche engagée en 2019, visant garantir à chaque victime un accompagnement adapté. Et ce, du signalement des faits jusqu’au suivi sur le long terme.

Le SDAV repose sur un travail commun entre services de l’État, justice, collectivités territoriales et associations. Il vise à rendre plus lisibles les dispositifs existants et à faciliter l’orientation des victimes vers les structures adaptées.

"Il est ainsi essentiel que chaque victime puisse être clairement informée des droits dont elle dispose et des aides auxquelles elle peut prétendre. Cette exigence suppose également que les acteurs qui interviennent auprès des victimes soient clairement identifiés et que les dispositifs qu’ils portent soient lisibles afin de garantir une orientation adaptée à une prise en charge à la hauteur de leurs besoins", explique la préfète du Rhône dans un communiqué.

Forces de l'ordre, magistrats, travailleurs sociaux ou encore professionnels de santé sont donc appelés à mieux coordonner leurs actions pour proposer la meilleure prise en charge possible des victimes.

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