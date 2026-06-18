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The Australian Pink Floyd Show
The Australian Pink Floyd Show / Cardiff, Royaume-Uni 2022

Festival Printemps de Pérouges 2026 : gagnez vos places pour The Australian Pink Floyd Show

  • par Guillaume Lamy

    • À quelques jours de l’ouverture du Printemps de Pérouges, Lyon Capitale, partenaire de l’évènement vous fait gagner des invitations pour une soirée exceptionnelle avec The Australian Pink Floyd Show.

    Mercredi 24 juin 2026 THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW (21h30), précédé de MAGMA  en première partie + Tremplin rock : Zermatt.

    Ouverture des portes dès 18h, fermeture à 21h.

    Le festival prend ses quartiers dans l’immense parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens, demeure d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry et propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Au programme :  une ambiance décontractée et festive, des concerts dans un cadre exceptionnel, un espace gastronomique avec food trucks, bars et village partenaires.

    Pour participer : envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos nom et prénom + le nom du concert

    Les plus rapides recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.

    Lire aussi : "Jouer dans le plus gros tribute band dédié à Pink Floyd, c'est un honneur de fou" assure le Lyonnais Luc Ledy-Lepine, l'un des lead guitar de The Australian Pink Floyd Show


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