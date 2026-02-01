Lyon : le tramway T2 percute un scooter, la circulation perturbée jusqu’à 13 heures 

La ligne de tramway T2 est perturbée depuis 11h20 environ après qu’un accident de la circulation est survenu au croisement de l’avenue Berthelot et du boulevard des Tchécoslovaques.

Une collision entre un scooter et un tramway de la ligne T2 survenue au croisement de l’avenue Berthelot et du boulevard des Tchécoslovaques, dans le 7e arrondissement de Lyon, perturbe la circulation depuis 11h20 environ, rapporte Le Progrès. Des pompiers sont actuellement sur place pour prendre en charge le pilote du scooter.

En conséquence, la ligne circule uniquement entre Saint-Priest Bel Air et Villon. Les stations de Hôtel Région Montrochet à Jet d'Eau - Mendès France ne sont plus desservies.

Pour l’heure, la reprise de la circulation est estimée à 13 heures par les TCL. Des bus relais ont été mis à disposition des usagers entre les stations de Villon à Perrache.