Photo d’illustration © Tim Douet

Un incendie se déclare dans une maison inhabitée de Vénissieux

  par la rédaction

    • Un feu s’est déclaré samedi 31 janvier aux alentours de 20 heures dans une maison inhabitée de Vénissieux. 22 pompiers ont été mobilisés.

    L’incident aura nécessité l’intervention des pompiers pendant 3 heures. Aux alentours de 20 heures hier, samedi 31 janvier, un feu s’est déclaré dans une maison inhabitée de la rue Victor Hugo, à Vénissieux.

    Selon nos confrères du Progrès, on ignore encore les raisons du départ du feu, mais aucun blessé n’est à déplorer. Environ 20 soldats du feu ont été appelés pour maîtriser l’incendie.

    Lyon : le tramway T2 percute un scooter, la circulation perturbée jusqu’à 13 heures 

