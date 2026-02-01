Un incendie se déclare dans une maison inhabitée de Vénissieux

Un feu s’est déclaré samedi 31 janvier aux alentours de 20 heures dans une maison inhabitée de Vénissieux. 22 pompiers ont été mobilisés.

L’incident aura nécessité l’intervention des pompiers pendant 3 heures. Aux alentours de 20 heures hier, samedi 31 janvier, un feu s’est déclaré dans une maison inhabitée de la rue Victor Hugo, à Vénissieux.

Selon nos confrères du Progrès, on ignore encore les raisons du départ du feu, mais aucun blessé n’est à déplorer. Environ 20 soldats du feu ont été appelés pour maîtriser l’incendie.