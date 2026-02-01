Actualité
Pollution : une qualité de l’air dégradée à Lyon ce dimanche 

  • par Clémence Margall

    • Contrairement à hier, la qualité de l’air est dégradée sur l’ensemble de la métropole lyonnaise ce dimanche 1er février, tandis qu’elle est mauvaise sur les grands axes routiers. 

    La pollution atmosphérique s’aggrave ce dimanche 1er février. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que la qualité de l’air est dégradée sur l’ensemble de la métropole lyonnaise et à Lyon en raison d’une concentration plus importante en particules fines PM 2.5 

    Cette dernière est d’autant plus forte sur les grands axes routiers puisque l’observatoire indique que la qualité de l’air est mauvaise en Presqu’île ou encore sur la M7.

